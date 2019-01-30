Ястремская: во втором сете я ощутила некоторую слабость

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над китаянкой Пэн Шуай во втором круге турнира в Хуахине (Таиланд) со счётом 6:1, 6:4.

«Это был хороший матч. В начале матча я почувствовала себя комфортно на корте и все удары выполняла здорово. Во втором сете я ощутила некоторую слабость. Я старалась контролировать эмоции и сохранять концентрацию», — приводит слова Ястремской официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Хуахине 18-летняя украинка поспорит либо с лидером посева испанкой Гарбинье Мугурусой, либо с Моной Бартель из Германии.

«Даже не знаю, с кем предпочла бы встретиться», — сказала украинка с улыбкой.

Она играла с Мугурусой и Бартель после US Open 2018 года. Даяна победила Гарбинье в Люксембурге и проиграла Бартель в Чикаго.