Ястремская победила Пэн Шуай и может сыграть с Мугурусой на турнире в Хуахине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал. Во втором круге она в двух партиях обыграла представительницу Китая Пэн Шуай, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.



Ястремская 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.



За выход в полуфинал соревнований в Хуахине 18-летняя украинка поспорит либо с лидером посева испанкой Гарбинье Мугурусой, либо с Моной Бартель из Германии.



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля.