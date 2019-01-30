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Ястремская победила Пэн Шуай и может сыграть с Мугурусой на турнире в Хуахине

Ястремская победила Пэн Шуай и может сыграть с Мугурусой на турнире в Хуахине
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал. Во втором круге она в двух партиях обыграла представительницу Китая Пэн Шуай, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Ястремская 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.

За выход в полуфинал соревнований в Хуахине 18-летняя украинка поспорит либо с лидером посева испанкой Гарбинье Мугурусой, либо с Моной Бартель из Германии.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 3 февраля.

30 января 2019 года, среда. 13:00 МСК
Хуахин. 2-й круг
Матч окончен
Пэн Шуай
Пэн Шуай
129
Китай
1:6
4:6
 
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
47
Украина
Ястремская отдала всего три гейма Рус на старте турнира в Хуахине
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