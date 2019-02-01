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Линетт обыграла Ван Яфань в четвертьфинале турнира в Хуахине

Линетт обыграла Ван Яфань в четвертьфинале турнира в Хуахине
Теннис / WTA

Польская теннисистка Магда Линетт вышла в полуфинал турнира в Хуахине (Таиланд), в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

Магда дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. 26-летняя уроженка Познани, занимающая 98-ю строчку рейтинга WTA, поспорит либо с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под первым номером, либо с украинкой Даяной Ястремской (8).

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.

01 февраля 2019 года, пятница. 11:50 МСК
Хуахин. 1/4 финала
Матч окончен
Магда Линетт
98
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
2 : 0
Ван Яфань
60
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
Линетт одолела Никулеску во втором круге турнира в Хуахине
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