Линетт обыграла Ван Яфань в четвертьфинале турнира в Хуахине

Польская теннисистка Магда Линетт вышла в полуфинал турнира в Хуахине (Таиланд), в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Магда дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. 26-летняя уроженка Познани, занимающая 98-ю строчку рейтинга WTA, поспорит либо с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под первым номером, либо с украинкой Даяной Ястремской (8).
Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.
01 февраля 2019 года, пятница. 11:50 МСК
Хуахин. 1/4 финала
Матч окончен
98
Магда Линетт
М. Линетт
2 : 0
60
Ван Яфань
В. Яфань
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Линетт одолела Никулеску во втором круге турнира в Хуахине