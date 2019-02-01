Линетт обыграла Ван Яфань в четвертьфинале турнира в Хуахине

Польская теннисистка Магда Линетт вышла в полуфинал турнира в Хуахине (Таиланд), в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.



Магда дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. 26-летняя уроженка Познани, занимающая 98-ю строчку рейтинга WTA, поспорит либо с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под первым номером, либо с украинкой Даяной Ястремской (8).



Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.

Линетт одолела Никулеску во втором круге турнира в Хуахине