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Векич: полуфинальный матч будет сложным — хоть с Касаткиной, хоть со Звонарёвой

Векич: полуфинальный матч будет сложным — хоть с Касаткиной, хоть со Звонарёвой
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала свой выход в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге. В двух партиях она обыграла прошлогоднюю чемпионку соревнований Петру Квитову из Чехии со счётом 6:4, 6:1.

«Я очень счастлива. В начале турнира я сказала, что была бы очень рада задержаться на турнире до выходных — и вот я в полуфинале! Независимо от того, кто станет теперь моей следующей соперницей, это будет сложный матч», — цитирует Векич официальный сайт St. Petersburg Ladies Trophy.

За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy Векич поспорит с победительницей пары Вера Звонарёва (Россия) — Дарья Касаткина (Россия). Напомним, что соревнования завершатся 3 февраля.

Квитова проиграла Векич и сложила чемпионские полномочия в Санкт-Петербурге
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