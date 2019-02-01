Квитова: из-за усталости не было привычной лёгкости, я совершала много ошибок

Чешская теннисистка Петра Квитова после поражения от хорватки Донны Векич со счётом 4:6, 1:6 в четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy заявила, что чувствовала себя уставшей.

«Сегодня я чувствовала себя уставшей, не было привычной лёгкости. Но я всё равно продолжала бороться, неплохо играла на старте обоих сетов, но потом усталость выходила на первый план, и соперница включалась на сто процентов. Также я совершала много простых ошибок и плохо подавала первым мячом. Когда у меня есть проблемы с передвижением по корту, я начинаю ошибаться в простых мячах.

Если сравнивать с прошлым, я точно прибавила в физподготовке, и это повлияло на мою игру. Теперь не пытаюсь закончить розыгрыш в один-два удара, создаю пространство для виннерса», — передаёт слова Квитовой корреспондент «Чемпионата» Мухтар Марданов.