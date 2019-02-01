Ястремская в Хуахине выбила из борьбы Мугурусу, посеянную под первым номером

В четвертьфинале турнира в Хуахине (Таиланд) представительница Испании Гарбинье Мугуруса, получившая первый номер посева, проиграла украинке Даяне Ястремской со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.

15-я ракетка мира не выполнила ни одного эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка. Уроженка Одессы дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Ястремская поборется с представительницей Польши Магдой Линетт. 26-летняя уроженка Познани, занимающая 98-ю строчку рейтинга WTA, ранее обыграла китаянку Ван Яфань, — 6:2, 6:3.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.