Сегодня, 2 февраля, состоится полуфинальный матч турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором россиянка Вера Звонарёва, получившая от организаторов «уайлд-кард», встретится с хорваткой Донной Векич, посеянной под восьмым номером. Начало игры запланировано на 15:30 мск.



По личным встречам уроженка Москвы впереди — 1-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Векич — Звонарёва в Санкт-Петербурге.



Победительница встречи за выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy поборется либо с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (4), либо с голландкой Кики Бертенс, получившей второй номер посева.



В 2018 году чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге стала чешка Петра Квитова.

Последняя Вера. Звонарёва – в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy 34-летняя Вера Звонарёва осталась последней россиянкой в сетке турнира в Питере. Она сыграет в полуфинале с Векич, а Соболенко – с Бертенс.