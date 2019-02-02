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Текстовая онлайн-трансляция матча Векич — Звонарёва в Санкт-Петербурге

Текстовая онлайн-трансляция матча Векич — Звонарёва в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA

Сегодня, 2 февраля, состоится полуфинальный матч турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором россиянка Вера Звонарёва, получившая от организаторов «уайлд-кард», встретится с хорваткой Донной Векич, посеянной под восьмым номером. Начало игры запланировано на 15:30 мск.

По личным встречам уроженка Москвы впереди — 1-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Векич — Звонарёва в Санкт-Петербурге.

Победительница встречи за выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy поборется либо с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (4), либо с голландкой Кики Бертенс, получившей второй номер посева.

В 2018 году чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге стала чешка Петра Квитова.

Последняя Вера. Звонарёва – в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy
34-летняя Вера Звонарёва осталась последней россиянкой в сетке турнира в Питере. Она сыграет в полуфинале с Векич, а Соболенко – с Бертенс.
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