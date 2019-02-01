Последняя Вера. Звонарёва – в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy

Четвертьфиналы на St. Petersburg Ladies Trophy заставили вспомнить теннисные заголовки десятилетней давности, когда журналисты частенько обыгрывали имена Петровой и Звонарёвой примерно в таком стиле — «Осталась одна Надежда» или «Россию спасёт только Вера». Действительно, в восьмёрке сильнейших питерского турнира оказалось 4 россиянки, но пройти в следующий раунд смогла лишь одна Вера Звонарёва. Однако обо всём по порядку.

Пятничный игровой день начался со сражения Арины Соболенко (Беларусь) и Екатерины Александровой (Россия). Девушки в начале года уже играли на турнире в Шэньчжэне. И тогда в двух сетах выиграла Арина. Собственно, и сейчас счёт практически повторился – 6:3, 6:4. Екатерина всё равно может занести себе этот турнир в актив, ведь она впервые в России выиграла матч на уровне основной сетки турнира WTA, да ещё и добралась до четвертьфинала. Ну а Соболенко уже в промежуточном рейтинге обошла Каролину Возняцки и обосновалась на рекордном для себя 9-м месте рейтинг-листа WTA.

Ещё более стремительным получился матч первого номера посева, второй ракетки мира Петры Квитовой. К сожалению, чешскую теннисистку, прилетевшую в холодный Питер после финала в жарком Мельбурне и разгромившую во втором круге Викторию Азаренко, к четвертьфиналу накрыла волна акклиматизации. Петра была не похожа на себя и её менее чем за полтора часа обыграла хорватка Донна Векич – 6:4, 6:1.

В третьем матче сражались россиянка Анастасия Павлюченкова и голландка Кики Бертенс. Девушки совсем недавно играли на Australian Open, и там Павлюченкова смогла выбить соперницу из сетки. На этот раз ничего не получилось, хотя это был единственные поединок дня, завершившийся в трёх сетах. Правда, решающий сет Кики выиграла всухую. Как отметила россиянка, её по ходу турнира всё больше беспокоило плечо, и она не могла толком подавать, да и приём подвёл.

Заключительный поединок дня стал настоящим российским дерби. Первая ракетка России Дарья Касаткина сражалась с некогда второй ракеткой мира, двукратной финалисткой «шлемов» Верой Звонарёвой. Так получилось, что для Касаткиной четвертьфинал был первым матчем на турнире (первый круг она пропустила как высоко сеяная, а второй – из-за снятия Марии Шараповой). Как оказалось, Дарья успела это время пережить вирусную инфекцию и выйти на четвертьфинал не выздоровевшей, с больным горлом. Но она сражалась как могла, дважды отыграла подачу на матч, и всё же на тай-брейке опытная Звонарёва её победила – 6:3, 7:6 (7:3).

— Даша – отличная теннисистка, мы все это знаем, — сказала Вера Звонарёва на пресс-конференции. – Она действительно играет в своем стиле, нестандартно. Использует вращения, разную скорость мяча. Когда смотришь матч по телевизору, ты эти вариации не видишь, но когда тебе приходится играть против нее, то, конечно, ты это чувствуешь. В целом, я была к этому готова. Было действительно очень интересно. Она боролась с первого до последнего мяча. Я рада, что в нужные моменты смогла сыграть грамотно и исполнить то, что было задумано.

— За счёт чего получилось переиграть Дарью?

— Много было нюансов. В нужные моменты я рисковала. Не ждала от нее ошибки. Смогла сама активно выиграть те розыгрыши, которые нужно было выигрывать.



— Во втором сете дважды подавали на матч, но оба гейма были проиграны. Сложно было собраться, когда победа была настолько близка?

— Нет, я не думала о счете. Я знала, что Даша очень здорово играет на приеме. Против нее очки выигрывать на подаче очень сложно. Как я и сказала, она отлично действует на приеме. Читает подачу, видит, хорошо принимает. Она собиралась в эти моменты, играла немного активнее. Мне не хватило процента попадания первым мячом в этих геймах, но я знала, что ничего страшного нет, что впереди еще тай-брейк. Даже если бы я проиграла тай-брейк, впереди еще целый третий сет. Я просто старалась бороться за каждый мяч.



— Ощущаете ли вы себя этом турнире в своей оптимальной физической форме?

— Очень сложно говорить об оптимальной форме. В теннисе бывает так, что ты приезжаешь на турнир, и тебе кажется, что ты вообще по мячу не попадаешь, ничего не чувствуешь, а в итоге выигрываешь его. Или наоборот: ты думаешь, что играешь здорово, а потом выходишь и проигрываешь 6/0, 6/0 кому-нибудь, а потом думаешь: «Как это все могло произойти?!». Теннис — удивительная игра в этом плане, поэтому я совершенно не задумываюсь о том, в какой форме я нахожусь. Наверное, одна из моих целей – даже об этом и не думать. Я хочу думать только о том, что мне нужно сделать, чтобы завтра я смогла продемонстрировать свою лучшую игру и доставить как можно больше неудобств своей сопернице.

— Расскажите про следующую соперницу — Донну Векич. Ее игра отличается от стиля Дарьи Касаткиной.

— Я не очень хорошо знаю Донну. Мы с ней встречались вроде бы один раз, и это было достаточно давно, когда она была еще совсем девочкой. Это было на Уимблдоне, совсем другом покрытии. Я толком ничего не помню про тот матч. Здесь она играет очень здорово, все же победа над Петрой Квитовой говорит сама за себя. Я постараюсь проанализировать, посмотреть, как она играла. У меня есть спарринг-тренер, который наверняка что-то для себя уже подметил, постарается мне рассказать и дать план на игру.



— В переходах играла живая музыка, джаз. Как вы думаете, привлекательно ли это для зрителя? Вам это не мешало? Понравилось?

— Музыка в переходах играет уже давно, а вот живой оркестр и джазовая музыка на моей памяти играет впервые. Это очень здорово. Я думаю, что зрители и ценители джаза были рады.

В субботу в 14 часов первый полуфинал проведут Соболенко – Бертенс, а следом за ними – Векич – Звонарёва.