Звонарёва: сделала всё что могла в матче с Векич, мне есть над чем работать

Российская теннисистка Вера Звонарёва, которая не сумела выйти в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy, прокомментировала поражение в полуфинальном матче с восьмой сеяной, хорваткой Донной Векич, со счётом 2:6, 2:6.

«У нас получился достаточно напряжённый матч, несмотря на счёт. И физически он был непростым. Считаю, сделала всё что могла сегодня, мне есть над чем работать. Буду делать выводы. Надеюсь, в следующий раз, играя с ней, буду более готовой.

У любого теннисиста к финальным стадиям соревнований накапливается усталость. Обычное дело, ничего страшного в этом нет. Не могу сказать, что я была очень уставшей. Нет, я была готова играть матч.

Что касается соперницы, не знаю, какой теннис она показывала на протяжении двух-трёх лет, у меня не было возможности за ней наблюдать, но она действительно сегодня сыграла в очень агрессивный, атакующий теннис и при этом совершила минимум невынужденных ошибок», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.