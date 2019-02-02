Звонарёва не сумела выйти в финал St. Petersburg Ladies Trophy, уступив Векич

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела выйти в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В полуфинальном матче Звонарёва, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах уступила восьмой сеяной, хорватке Донне Векич, со счётом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сумела реализовать единственный созданный брейк-пойнт. На счету Векич два эйса, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния Звонарёва – Векич в Санкт-Петербурге.

За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy Векич поспорит со второй сеяной, голландской теннисисткой Кики Бертенс.

В 2018 году чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге стала чешка Петра Квитова.