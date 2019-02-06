Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Осака, Квитова и Кар. Плишкова — кандидаты на звание лучшего игрока января

Осака, Квитова и Кар. Плишкова — кандидаты на звание лучшего игрока января
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку января 2019 года. На это звание претендуют финалистка Открытого чемпионата Австралии 2019 года, двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешка Петра Квитова, её соотечественница Каролина Плишкова, а также чемпионка US Open— 2018 и Australian Open— 2019 представительница Японии Наоми Осака.

Проголосовать можно на официальном сайте тура.

Голосование по этой номинации завершится завтра, 7 февраля. Победительница будет объявлена 8 февраля. Также будут определены обладательница лучшего удара января и «Прорыв месяца».

В финале прошедшего Открытого чемпионата Австралии Осака победила Квитову со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Плишкова в январе выиграла турнир в Брисбене, а Квитова — в Сиднее.

Удары Барти и Анисимовой претендуют на звание лучшего по итогам января
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент