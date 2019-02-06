Осака, Квитова и Кар. Плишкова — кандидаты на звание лучшего игрока января

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку января 2019 года. На это звание претендуют финалистка Открытого чемпионата Австралии 2019 года, двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешка Петра Квитова, её соотечественница Каролина Плишкова, а также чемпионка US Open— 2018 и Australian Open— 2019 представительница Японии Наоми Осака.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Голосование по этой номинации завершится завтра, 7 февраля. Победительница будет объявлена 8 февраля. Также будут определены обладательница лучшего удара января и «Прорыв месяца».

В финале прошедшего Открытого чемпионата Австралии Осака победила Квитову со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Плишкова в январе выиграла турнир в Брисбене, а Квитова — в Сиднее.