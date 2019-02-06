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Удары Барти и Анисимовой претендуют на звание лучшего по итогам января

Удары Барти и Анисимовой претендуют на звание лучшего по итогам января
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар января 2019 года». На эту награду претендуют канадка Бьянка Андрееску, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, американка Аманда Анисимова, австралийка Эшли Барти и словачка Анна Шмидлова.

Оценить удары и проголосовать за один из них можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование по этой номинации завершится завтра, 7 февраля. Победительница будет объявлена 8 февраля. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.

По итогам прошлого года лучшим был признан удар румынской теннисистки Симоны Халеп в матче с представительницей Польши Агнешкой Радваньской на соревнованиях в Майами (США).

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