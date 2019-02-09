Цонга вышел в финал турнира в Монпелье, отдав всего 4 гейма Алботу

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга вышел в финал турнира категории ATP 250 в Монпелье. В полуфинальном матче Цонга, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах разгромил Раду Албота из Молдавии со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Цонга 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. Албот исполнил один эйс, допустил три двойные ошибки на подаче и реализовал единственный брейк.

29-летний Албот и 33-летний Цонга впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул домашнего турнира категории ATP 250 в Монпелье Цонга сыграет с соотечественником — седьмым сеяным Пьером-Югом Эрбером.

Призовой фонд соревнований составляет € 586 140.