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Цонга вышел в финал турнира в Монпелье, отдав всего 4 гейма Алботу

Цонга вышел в финал турнира в Монпелье, отдав всего 4 гейма Алботу
Теннис / ATP

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга вышел в финал турнира категории ATP 250 в Монпелье. В полуфинальном матче Цонга, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах разгромил Раду Албота из Молдавии со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Цонга 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. Албот исполнил один эйс, допустил три двойные ошибки на подаче и реализовал единственный брейк.

29-летний Албот и 33-летний Цонга впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул домашнего турнира категории ATP 250 в Монпелье Цонга сыграет с соотечественником — седьмым сеяным Пьером-Югом Эрбером.

Призовой фонд соревнований составляет € 586 140.

09 февраля 2019 года, суббота. 18:30 МСК
Монпелье. 1/2 финала
Матч окончен
Раду Албот
90
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
0 : 2
Жо-Вильфрид Цонга
210
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
1 2 3
           
1 3  
6 6  
           
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