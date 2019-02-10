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Медведев завоевал первый титул в сезоне-2019, выиграв турнир в Софии

Медведев завоевал первый титул в сезоне-2019, выиграв турнир в Софии
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев завоевал первый титул в сезоне-2019, одержав победу на турнире в Софии. В финальном матче третий сеяный Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Медведев 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Фучовича 4 эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

Счёт в личном противостоянии Медведева и Фучовича стал 2-0 в пользу россиянина. Впервые они встретились в 2018 году на «Мастерсе» в Монте-Карло.

22-летний Медведев завоевал четвёртый титул в карьере. Россиянин второй раз в текущем сезоне играл в финале турнира АТР. В Брисбене Даниил уступил японцу Кею Нисикори — 4:6, 6:3, 2:6.

10 февраля 2019 года, воскресенье. 18:10 МСК
София. Финал
Матч окончен
Мартон Фучович
47
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
0 : 2
Даниил Медведев
16
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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