Цуренко вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с Халеп

Теннисистка с Украины Леся Цуренко успешно преодолела первый круг соревнований в Дохе (Катар). В двух партиях она оказалась сильнее испанки Лары Аруабаррены — 6:3, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Леся отметилась 2 эйсами, 2 двойными ошибками и сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 13 имевшихся. Аруабаррена ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт.



За выход в четвертьфинал соревнований Цуренко поспорит с экс первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп.



Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.