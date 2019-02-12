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Цуренко вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с Халеп

Цуренко вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с Халеп
Теннис / WTA

Теннисистка с Украины Леся Цуренко успешно преодолела первый круг соревнований в Дохе (Катар). В двух партиях она оказалась сильнее испанки Лары Аруабаррены — 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Леся отметилась 2 эйсами, 2 двойными ошибками и сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 13 имевшихся. Аруабаррена ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований Цуренко поспорит с экс первой ракеткой мира из Румынии Симоной Халеп.

Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

12 февраля 2019 года, вторник. 15:30 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
Лара Арруабаррена
94
Испания
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
0 : 2
Леся Цуренко
24
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
1 2 3
           
3 0  
6 6  
           
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