Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Джумхур обыграл Кукушкина и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Джумхур обыграл Кукушкина и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Теннис / ATP

Боснийский теннисист Дамир Джумхур вышел во четвертьфинал соревнований в Роттердаме (Нидерланды). В двух партиях он обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 6:4, 7:76 (7:3).

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. На счету победителя встречи 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 8. Кукушкин отметился 4 подачами навылет и оформил 1 брейк. Двойных ошибок Михаил не допустил.

В следующем раунде Джумхур встретится с представителем Франции Гаэлем Монфисом.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

14 февраля 2019 года, четверг. 13:00 МСК
Роттердам. 2-й круг
Матч окончен
Михаил Кукушкин
53
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
0 : 2
Дамир Джумхур
56
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
1 2 3
           
4 6 3  
6 7 7  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент