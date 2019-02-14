Джумхур обыграл Кукушкина и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Боснийский теннисист Дамир Джумхур вышел во четвертьфинал соревнований в Роттердаме (Нидерланды). В двух партиях он обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана со счётом 6:4, 7:76 (7:3).



Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. На счету победителя встречи 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 8. Кукушкин отметился 4 подачами навылет и оформил 1 брейк. Двойных ошибок Михаил не допустил.



В следующем раунде Джумхур встретится с представителем Франции Гаэлем Монфисом.



Действующим победителем соревнований в Роттердаме является 37-летний швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.