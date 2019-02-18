Тарпищев: Хачанов потерял уверенность из-за того, что решил поменять ракетку

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев посоветовал российскому теннисисту Карену Хачанову пересмотреть отношение к ракеткам, которыми он играет в последнее время.

«Хачанов пытался поменять ракетку, для него это развивающий фактор. Насколько я понимаю, пока он ещё не нашёл то, что ему надо. Не исключено, что он пересмотрит своё отношение к ракеткам. Это нормально. Недавно разговаривал с ним. Ракетки, оружие менять сложно. Он вырос, до этого играл лёгкой ракеткой. А ракетки композитные сейчас разнообразные. Организм был подстроен под ту ракетку, которой играл.

Переход на новую всегда болезненно проходит. То, что происходит сейчас, это временный этап, не очень хороший. Немножко он потерял из-за этого уверенность. Думаю, что он быстро его проскочит.

В Швейцарии, на матче Кубка Дэвиса, я принёс ему книгу про струны и сказал: «Ну почитай». Что получается? Когда идёт обмен ударов, он попадает, а когда ему выкидывают мяч на хавкорт, лёгкий мяч, ракетка в силу достаточно сильной натяжки действует иначе, чем прежде. Например, так было в матче Кубка Дэвиса с Генри Лааксоненом. Это не потому что Хачанов неправильно сыграл, это ракетка так играет.

Когда Карен в форме, у него все ощущения игровые есть, ошибки, если есть при такой игре – 5-10 сантиметров. А когда он ошибается на три метра – это уже не Карен, это ракетка", — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».