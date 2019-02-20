Федерер начнёт грунтовой сезон на «Мастерсе 1000» в Мадриде

Победитель 20 турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер, спустя два года вернул в свой календарь турниры на грунте и первым из них станет Mutua Madrid Open — «Мастерс 1000» в столице Испании, который пройдёт с 3 по 12 мая, сообщает официальный сайт турнира.

Федерер трижды выигрывал мадридский турнир – в 2006, 2009 и 2012 годах.

В активе швейцарца 35 выигранных матчей на Mutua Madrid Open и 8 поражений. В Мадриде Федерер провёл немало незабываемых матчей, среди которых и два финала против испанца Рафаэля Надаля (2009 и 2010) или последний матч на данный момент матч, который он сыграл против австралийца Ника Кирьоса в 2015 году.

Организаторы также надеются на участие Надаля и серба Новака Джоковича, чьё противостояние с Федерером сделает турнир невероятным.