Агасси: я не сожалею о работе с Джоковичем

Экс первая ракетка мира из США Андре Агасси вспомнил период работы в команде с Новаком Джоковичем. Бывший и нынешний теннисисты сотрудничали с мая 2017 по март 2018-го, однако успешных результатов в этот период Новак не добился.



«Я не сожалею о том периоде, напротив – я очень счастлив. Сожалею ли я о потерянном времени? Нет. Я очень многому научился за тот период. Да, мы не созданы друг для друга, но мне кажется, что какую-то роль в его возвращении я всё-таки сыграл», – цитирует Агасси Times of India.



После работы с Агасси Джокович принял решение возобновить сотрудничество с Марьяном Вайдой, который тренировал его на протяжении большей части профессиональной карьеры.

Уже по итогам 2018 года Джокович выиграл два турнира «Большого шлема», а Вайда был назван тренером года по версии АТР.