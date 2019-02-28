Федерер: игра с Агасси на Бурдж-Халифе – самое культовое, в чём я участвовал

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил про игру против американца Андре Агасси на вертолётной площадке Бурдж-Халифы – самого высокого здания в мире, находящегося в Дубае. Событие произошло в феврале 2005 года.



«Это, должно быть, самая особенная и самая культовая вещь, в которой я когда-либо мог принять участие. Это было что-то особенное. Это был первый визит Андре Агасси в Дубай, и мне всё очень понравилось. Это была отличная идея от организаторов. Наше фото облетело весь мир, и, возможно, благодаря этому турнир в Дубае стал ещё более престижным и популярным», – цитирует Федерера Tennis World USA.



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