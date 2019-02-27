Федерер: Хачанов и Медведев добились большого прогресса, его нельзя не заметить

37-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал, какое впечатление на него производят российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев.

«Мы достаточно часто общаемся на турнирах. Оба относятся к тем парням, с которыми мне приятно тренироваться. Прежде всего отмечу, что в последнее время и тот и другой добились значительного прогресса. Этого невозможно не замечать. В данном случае имею в виду именно результаты, поскольку их теннис и раньше был на достаточно высоком уровне. Медведев заявил о себе немного позже, и я всё-таки знаю его недостаточно хорошо, чтобы делать какие-то серьёзные выводы. Но судя по тому, что я видел, он в полном порядке. Ещё во второй половине прошлого сезона он выдал серию высоких результатов и сейчас продолжает выступать стабильно. А по тому, насколько точно Даниил выбирает те или иные удары в нужные моменты, можно сделать вывод, что он достаточно уверен в себе.

У Карена сейчас не самый простой период. Но послушайте, у него есть достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. Ведь 1000 рейтинговых очков, которые он получил за победу в Париже в прошлом году, сгорят только в конце сезона. Главное, что Хачанов, как, впрочем, и Медведев, привлекли к себе большое внимание. Ведь люди говорят о тех, кто доводит турниры до победного конца. Уж поверьте мне, что в нашем деле именно это самое сложное.

Как высоко я оцениваю перспективы Хачанова и Медведева? Давайте наберёмся терпения. Во всяком случае этим парням многое по плечу. Я очень рад, что в России подросли такие классные молодые ребята. Для тура это очень важно», — цитирует Федерера «Коммерсантъ».