Кудерметова и Вихлянцева вышли во второй раунд квалификации в Индиан-Уэллсе

Россиянки Вероника Кудерметова и Наталья Вихлянцева успешно стартовали в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования пройдут с 4 по 17 марта.

Кудерметова за 1 час 16 минут переиграла испанку Паулу Бадосу-Хиберт со счётом 6:3, 6:2. Вихлянцева победила Зою Крюгер из ЮАР, — 6:0, 6:0. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

Ещё одна представительница России Анастасия Потапова в первом круге квалификации проиграла австралийке Присцилле Хон со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 0:6. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту.

В следующем раунде отбора Кудерметова сыграет с Хон, а Вихлянцевой досталась в соперницы Далила Якупович из Словении.

Действующим победителем BNP Paribas Open является японка Наоми Осака.