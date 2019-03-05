Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Сноуборд. Параллельный слалом-гигант
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер сыграет в Дубае в 2020 году

Федерер сыграет в Дубае в 2020 году
Теннис / ATP

37-летний швейцарец Роджер Федерер заявил, что сыграет на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) в следующем сезоне.

Я победил в финале, и люди должны знать, что я вернусь в Дубай в следующем году. Таков мой план. У меня существует контракт с организаторами. Я думал об этом на протяжении прошлой недели, ведь они сказали, что заинтересованы в моём участии и в 2020 году. В итоге я согласился.

Я не вижу себя играющим где-либо ещё, кроме Дубая в этой части сезона. Мне слишком нравится этот турнир, чтобы отказываться от такого предложения», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Роджер стал победителем минувшего розыгрыша соревнований. В финале он оказался сильнее Стефаноса Циципаса из Греции – 6:4, 6:4. Завоёванный титул стал 100-м в карьере Федерера.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу
Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент