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Уилл Смит готов сыграть отца сестёр Уильямс в фильме «Король Ричард»

Уилл Смит готов сыграть отца сестёр Уильямс в фильме «Король Ричард»
Теннис / ATP

Голливудский актёр Уилл Смит готов сыграть одну из главных ролей в фильме «Король Ричард», в котором будет рассказана история жизни американских теннисисток Серены и Винус Уильямс. Американец рассчитывает на роль отца семейства Ричарда Уильямса, сообщает Variety.

Ричард Уильямс, несмотря на отсутствие теннисного опыта, стал первым тренером сестёр. В автобиографии Серены приводится семейная легенда, согласно которой карьера Винус и её собственная планировались ещё до их рождения.

Однажды Ричард Уильямс случайно услышал, что победительница Открытого чемпионата Франции Вирджиния Рузичи получила за победу в турнире 40 тыс. долларов — больше, чем он зарабатывал за весь год.

После этого он сказал жене: «Мы должны родить ещё двоих детей и сделать из них теннисных звёзд». С этого момента они с Орасин начали интенсивно осваивать теннисную технику, чтобы в будущем иметь возможность передать навыки детям. В итоге обе сестры стали олимпийскими чемпионками и первыми ракетками мира.

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