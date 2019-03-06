Вихлянцева сыграет в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе, Блинкова — нет

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева выступит в основной сетке BNP Paribas Open. Во втором раунде квалификации турнира в Индиан-Уэллсе 22-летняя спортсменка в двух сетах обыграла Далилу Якупович из Словении со счётом 7:6 (7:2), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Ещё одна представительница России Анна Блинкова не смогла преодолеть отборочный этап. Уроженка Москвы за 2 часа 42 минуты проиграла китаянке Чжу Линь — 6:4, 4:6, 5:7.

Соревнования пройдут с 4 по 17 марта. Первый номер посева получила японка Наоми Осака, второй — румынка Симона Халеп, третий — чешка Петра Квитова. Первые 32 сеяные теннисистки, включая россиянок Дарью Касаткину (14) и Анастасию Павлюченкову (30), вступят в борьбу со второго круга.



Действующим победителем BNP Paribas Open является Осака.