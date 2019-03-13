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Чорич, Басилашвили и Кукушкин сыграют в Будапеште

Чорич, Басилашвили и Кукушкин сыграют в Будапеште
Теннис / ATP

Стал известен заявочный список участников турнира категории ATP 250, который пройдёт на грунтовых кортах Будапешта (Венгрия) в период с 22 по 28 апреля. Призовой фонд турнира составит более $ 600 тыс.

Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит 12-я ракетка мира из Хорватии Борна Чорич. Участие также подтвердили представитель Грузии Николоз Басилашвили (18), итальянец Марко Чеккинато (16), латвиец Эрнест Гулбис (79), казахстанец Михаил Кукушкин и австралиец Джон Миллман (42).

Представителей России в предварительной заявке турнире пока нет.

Действующим победителем соревнований является Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл в двух партиях Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.

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