Чорич, Басилашвили и Кукушкин сыграют в Будапеште

Стал известен заявочный список участников турнира категории ATP 250, который пройдёт на грунтовых кортах Будапешта (Венгрия) в период с 22 по 28 апреля. Призовой фонд турнира составит более $ 600 тыс.



Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит 12-я ракетка мира из Хорватии Борна Чорич. Участие также подтвердили представитель Грузии Николоз Басилашвили (18), итальянец Марко Чеккинато (16), латвиец Эрнест Гулбис (79), казахстанец Михаил Кукушкин и австралиец Джон Миллман (42).



Представителей России в предварительной заявке турнире пока нет.



Действующим победителем соревнований является Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл в двух партиях Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.