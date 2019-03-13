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Поражение Джоковича – в видеообзоре матчей третьего круга в Индиан-Уэллсе

Поражение Джоковича – в видеообзоре матчей третьего круга в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

На турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе продолжаются матчи третьего круга. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.

Швейцарец Роджер Федерер не испытал серьёзных проблем во встрече с соотечественником Стэном Вавринкой – 6:3, 6:4. Таким образом, счёт в личном противостоянии партнёров по сборной стал 22:3.

Главной сенсацией стало поражение первой ракетки мира и главного фаворита соревнований Новака Джоковича. Его обидчиком стал 36-летний немец Филипп Кольшрайбер, для которого эта победа стала первой в карьере над лидером рейтинга ATP – 6:4, 6:4.

Второй сеяный — испанец Рафаэль Надаль отдал лишь четыре гейма аргентинцу Диего Шварцману – 6:3, 6:1.

Ещё одной неожиданностью стало поражение японца Кея Нисикори, которое он потерпел в матче с поляком Хубертом Хуркачем – 6:4, 4:6, 3:6. Теннисисты встретились во второй раз за последние две недели, и обе победы одержал 22-летний поляк.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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