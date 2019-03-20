Азаренко вышла во второй круг турнира в Майами, взяв верх над Цибулковой

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Майами. В стартовом матче Азаренко в трёх сетах обыграла словачку Доминику Цибулкову со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Азаренко 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Цибулкова не подала ни одного эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии Азаренко и Цибулковой в официальных матчах стал 8-3 в пользу белоруски.

За выход в третий круг соревнований Азаренко сыграет с француженкой Каролин Гарсией (19).

Ранее во второй круг вышла испанка Сара Соррибес-Тормо, обыгравшая сербку Александру Крунич со счётом 6:3, 4:6, 6:0. Следующей соперницей Соррибес-Тормо станет хорватка Донна Векич (26).