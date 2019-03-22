Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер: завершение карьеры не входит в мои планы

Федерер: завершение карьеры не входит в мои планы
Теннис / ATP

37-летний швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможное завершение профессиональной карьеры.

«Конечно же, я постараюсь никогда полностью не уходить из спорта. Даже завершив карьеру, я продолжу играть в теннис. Почему? Я слишком люблю спорт, слишком люблю теннис, как и множество моих друзей, с которыми я с удовольствием буду играть.

Что касается профессиональных выступлений, то, естественно, однажды наступит момент, когда твоё тело скажет: «Окей, всё было здорово, но прямо сейчас стоит остановиться».

Впрочем, сейчас я по-прежнему наслаждаюсь игрой и завершать карьеру не планирую. Понимаю, что эта тема поднимается всё чаще, но, как я уже говорил, я играю ради болельщиков, особенно молодых», – цитирует Федерера Tennis World USA.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу
Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.
Выбил сотню! Федерер тряхнул стариной в финале Дубая
Ранние поражения Медведева и Хачанова, несерьёзный Монфис, дебют Циципаса в топ-10 и сотый титул Федерера.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент