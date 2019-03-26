Мужчина, обвиняемый в нападении на Квитову, приговорён к 8 годам тюрьмы

33-летний Радим Зондра признан виновным в нападении на двукратную чемпионку Уимблдонского турнира, чешскую теннисистку Петру Квитову и приговорён к восьми годам тюрьмы строгого режима, сообщает Idnes.cz.

На заседании регионального суда Брно Зондра отказался признать свою вину, заявив: «Было бы самоубийством нападать на госпожу Квитову в её квартире. Я не такой дурак, чтобы думать, будто у неё дома много денег. Куда логичнее предположить, что они в банке».

Приговор не является окончательным, обе стороны имеют право его обжаловать.

Напомним, в декабре 2016 года, выдав себя за работника коммунальных служб, Зондра проник в дом Квитовой и напал на неё с ножом. Спортсменка получила повреждения сухожилий левой руки, травмы всех пяти пальцев и двух нервов.