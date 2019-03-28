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Федерер: тренерская работа? Вполне возможно

Федерер: тренерская работа? Вполне возможно
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможный переход на тренерскую работу после завершения профессиональной карьеры.

«Тренерская работа? Вполне возможно, но всё же маловероятно. У меня четверо детей, поэтому, находясь дома, я чувствую себя счастливым, особенно после более чем 20 лет постоянных путешествий и переездов. Пока не вижу себя в роли тренера.

Впрочем, я не думаю, что Эдберг планировал стать тренером после завершения карьеры. Поэтому… кто знает? Я хотел бы оставаться вовлечённым в игру, но не на протяжении 30 недель в году, буду откровенен», – цитирует Федерера официальный сайт АТР.

В настоящее время 37-летний теннисист располагается на пятой строчке в мировом рейтинге АТР. Ранее он уже заявил о желании сыграть на турнире в Дохе в 2020 году.

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