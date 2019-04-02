Гаспарян отдала лишь один гейм Родригес на старте турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян успешно стартовала на турнире в Монтеррее (Мексика). В первом раунде она разгромила местную спортсменку Викторию Родригес (WC) – 6:1, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 49 минут. На счету Гаспарян 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 9. Её соперница не совершала эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

Во втором раунде Маргарита встретится с победительницей противостояния Хитер Уотсон (Великобритания) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 2).

В другом матче бельгийка Кирстен Флипкенс разгромила сербку Ольгу Данилович – 6:2, 6:1.

В параллельной встрече словачка Магдалена Рыбарикова в трёх сетах обыграла японку Мисаки Дои – 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

В ещё одном матче Нао Хибино обыграла мексиканку Джулиану Олмос – 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).