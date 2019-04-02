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Гаспарян отдала лишь один гейм Родригес на старте турнира в Монтеррее

Гаспарян отдала лишь один гейм Родригес на старте турнира в Монтеррее
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян успешно стартовала на турнире в Монтеррее (Мексика). В первом раунде она разгромила местную спортсменку Викторию Родригес (WC) – 6:1, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 49 минут. На счету Гаспарян 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 9. Её соперница не совершала эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

Во втором раунде Маргарита встретится с победительницей противостояния Хитер Уотсон (Великобритания) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 2).

В другом матче бельгийка Кирстен Флипкенс разгромила сербку Ольгу Данилович – 6:2, 6:1.

В параллельной встрече словачка Магдалена Рыбарикова в трёх сетах обыграла японку Мисаки Дои – 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

В ещё одном матче Нао Хибино обыграла мексиканку Джулиану Олмос – 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).

02 апреля 2019 года, вторник. 01:40 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Виктория Родригес
295
Мексика
Виктория Родригес
В. Родригес
Маргарита Гаспарян
75
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 2 3
           
     
     
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 22:05 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Ольга Данилович
120
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
0 : 2
Кирстен Флипкенс
58
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 23:20 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Магдалена Рыбарикова
71
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
2 : 1
Мисаки Дои
101
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
1 2 3
           
2 7 7 6
6 6 5 4
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 23:50 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Нао Хибино
114
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
2 : 1
Джулиана Олмос
357
Мексика
Джулиана Олмос
Д. Олмос
1 2 3
           
4 6 7 7
6 1 6 5
           
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