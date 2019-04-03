Кербер победила Кучову в Монтеррее, соперницей Гаспарян будет Мугуруса

Немка Анжелика Кербер (1) вышла во второй круг турнира в Монтеррее, обыграв словачку Кристину Кучову (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.
Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кучовой ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Кербер поспорит с чешкой Каролиной Муховой, которая в трёх сетах победила китаянку Сюй Шилинь (Q) — 6:4, 5:7, 6:3.
Действующая чемпионка испанка Гарбинье Мугуруса (2) стартовала с победы над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (LL) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян.
Турнир завершится 7 апреля.
03 апреля 2019 года, среда. 04:00 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
5
Анжелика Кербер
А. Кербер
2 : 0
291
Кристина Кучова
К. Кучова
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|2
03 апреля 2019 года, среда. 00:35 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
206
Сюй Шилинь
С. Шилинь
1 : 2
109
Каролина Мухова
К. Мухова
|1
|2
|3
|
|4
|7
|3
|
|6
|5
|6
03 апреля 2019 года, среда. 05:30 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
230
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
0 : 2
19
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
|1
|2
|3
|
|4
|6 4
|
|6
|7 7
Павлюченкова. Перезагрузка в счастливом Монтеррее
На первой неделе апреля разыгрывается крупный турнир в Чарльстоне и удачный для Павлюченковой Монтеррей. У мужчин – недельная пауза.