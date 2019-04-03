Кербер победила Кучову в Монтеррее, соперницей Гаспарян будет Мугуруса

Немка Анжелика Кербер (1) вышла во второй круг турнира в Монтеррее, обыграв словачку Кристину Кучову (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кучовой ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Кербер поспорит с чешкой Каролиной Муховой, которая в трёх сетах победила китаянку Сюй Шилинь (Q) — 6:4, 5:7, 6:3.

Действующая чемпионка испанка Гарбинье Мугуруса (2) стартовала с победы над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (LL) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Турнир завершится 7 апреля.