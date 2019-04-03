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Кербер победила Кучову в Монтеррее, соперницей Гаспарян будет Мугуруса

Кербер победила Кучову в Монтеррее, соперницей Гаспарян будет Мугуруса
Теннис / WTA

Немка Анжелика Кербер (1) вышла во второй круг турнира в Монтеррее, обыграв словачку Кристину Кучову (Q) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кучовой ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Кербер поспорит с чешкой Каролиной Муховой, которая в трёх сетах победила китаянку Сюй Шилинь (Q) — 6:4, 5:7, 6:3.

Действующая чемпионка испанка Гарбинье Мугуруса (2) стартовала с победы над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (LL) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) и встретится с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Турнир завершится 7 апреля.

03 апреля 2019 года, среда. 04:00 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
5
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
2 : 0
Кристина Кучова
291
Словакия
Кристина Кучова
К. Кучова
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 2  
           
03 апреля 2019 года, среда. 00:35 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Сюй Шилинь
206
Китай
Сюй Шилинь
С. Шилинь
1 : 2
Каролина Мухова
109
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
1 2 3
           
4 7 3
6 5 6
           
03 апреля 2019 года, среда. 05:30 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Елена-Габриэла Русе
230
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
0 : 2
Гарбинье Мугуруса
19
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
1 2 3
           
4 6 4  
6 7 7  
           
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