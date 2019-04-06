Состоялась жеребьёвка турнира в Хьюстоне

Стала известна сетка грунтового турнира категории ATP 250, который пройдёт с 8 по 14 апреля в Хьюстоне (США). В число первых четырёх сеяных вошли американцы Стив Джонсон (1) и Райлли Опелка (4), француз Жереми Шарди (2) и британец Кэмерон Норри (3). Они начнут соревнования со второго круга.

В первом круге выделим матчи американца Райана Харрисона и хорвата Иво Карловича, австралийца Бернарда Томича и американца Дениса Кудлы, серба Янко Типсаревича, получившего «уайлд-кард» от организаторов, и американца Тенниса Сандгрена. Победитель последней встречи за выход в четвертьфинал сыграет с Норри.

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон, который попытается во второй раз защитить титул. В финале турнира-2018 Джонсон в трёх партиях обыграл соотечественника Сандгрена – 7:6 (7:2), 2:6, 6:4.