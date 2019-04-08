Мугуруса: концовка матча с Азаренко получилась странной

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Монтеррее (Мексика). Её соперница по финальному матчу — представительница Беларуси Виктория Азаренко отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:3.

«Я очень довольна прошедшей неделей. Так приятно вернуться на турнир и защитить титул. Я обожаю Монтеррей и местных болельщиков, которые всё время поддерживают меня.

Каждый титул приятен, но концовка матча получилась странной. Азаренко получила травму. Но выиграть этот турнир два года подряд особенно приятно. У меня были сложные соперницы, сетка турнира получилась отличной. Я продемонстрировала свой лучший теннис", — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.

В прошлогоднем финале этих соревнований Мугуруса победила венгерку Тимю Бабош со счётом 3:6, 6:4, 6:3.