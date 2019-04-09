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Цонга: счастлив вернуться на грунт спустя почти два года и победить

Цонга: счастлив вернуться на грунт спустя почти два года и победить
Теннис / ATP

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал свою победу на старте соревнований в Марракеше (Марокко). В двух партиях он оказался сильнее немца Седрика-Марселя Штебе – 6:1, 7:6 (7:3).

«Прошло почти два года с тех пор, как я сыграл свой последний матч на грунте. Приятно снова сыграть на этом покрытии.

В целом я счастлив, что выиграл. Мне удалось сделать то, что было нужно сегодня. В первой партии я сыграл особенно хорошо. Я хорошо работал, хорошо готовился и, надеюсь, что моя работа окупится в дальнейшем», – цитирует Цонгу официальный сайт АТР.

Свой последний матч на грунтовом покрытии Жо-Вильфрид провёл на «Ролан Гаррос» – 2017. Следующим соперником Цонга станет представитель Великобритании Кайл Эдмунд.

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