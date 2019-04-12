Цонга уверенно обыграл Сонего и пробился в полуфинал турнира в Марракеше

В четвертьфинале турнира в Марракеше (Марокко) французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга, получивший от организаторов «уайлд-кард», в двух сетах победил итальянца Лоренцо Сонего — 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

33-летний уроженец Ле-Мана выполнил 4 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. В активе Сонего 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в финал Цонга поборется с соотечественником — Бенуа Пэром.

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.