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Цонга уверенно обыграл Сонего и пробился в полуфинал турнира в Марракеше

Цонга уверенно обыграл Сонего и пробился в полуфинал турнира в Марракеше
Теннис / ATP

В четвертьфинале турнира в Марракеше (Марокко) французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга, получивший от организаторов «уайлд-кард», в двух сетах победил итальянца Лоренцо Сонего — 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

33-летний уроженец Ле-Мана выполнил 4 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из шести. В активе Сонего 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в финал Цонга поборется с соотечественником — Бенуа Пэром.

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

12 апреля 2019 года, пятница. 19:30 МСК
Марракеш. 1/4 финала
Матч окончен
Жо-Вильфрид Цонга
116
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
2 : 0
Лоренцо Сонего
103
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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