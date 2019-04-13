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Пэр: чувствую себя уверенно, с нетерпением жду полуфинальной встречи с Цонгой

Пэр: чувствую себя уверенно, с нетерпением жду полуфинальной встречи с Цонгой
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр поделился ожиданиями от полуфинального матча с соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой на турнире в Марракеше (Марокко). В 1/4 финала 29-летний уроженец Авиньона нанёс поражение испанцу Хауме Мунару — 6:1, 6:3.

«Я играл агрессивно и смог доставить сопернику трудности. Я принимал верные решения и остался доволен тем, как прошёл матч. Цонга? Жо — отличный игрок, я никогда его не обыгрывал. Наверняка это будет сложный поединок. Но в последних матчах я чувствовал себя уверенно, так что с нетерпением жду полуфинальной встречи», — приводит слова Пэра пресс-служба ATP.

Турнир в Марракеше, действующим победителем которого является испанец Пабло Андухар, завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет € 586 140.

Пэр вышел в полуфинал соревнований в Марракеше
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