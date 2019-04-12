Пэр вышел в полуфинал соревнований в Марракеше

Французский теннисист Бенуа Пэр на турнире в Марракеше (Марокко) успешно преодолел четвертьфинальную стадию, обыграв испанца Хауме Мунара со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час.

В активе 29-летнего уроженца Авиньона 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Мунар выполнил 2 эйса, не ошибался на своей подаче и не сделал ни одного брейка.

За выход в финал Пэр поборется либо с французом Жо-Вильфридом Цонгой (WC), либо с итальянцем Лоренцо Сонего (Q).

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.