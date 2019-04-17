Шварцман уступил Фритцу во втором круге турнира в Монте-Карло

Аргентинец Диего Шварцман не сумел пробиться в третий раунд соревнований категории АТР 1000 в Монте-Карло. В двух партиях он уступил представителю США Тейлору Фритцу со счётом 4:6, 3:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. На счету Шварцмана 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта. Победитель матча отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 6 брейками.



Следующим соперником Фритца станет первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович, который ранее обыгрлал немца Филиппа Кольшрайбера.



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.