Надаль: мне важно чувствовать, что я могу соревноваться на самом высоком уровне

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свою готовность к грунтовому сезону. Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло 32-летний спортсмен разгромил соотечественника Роберто Баутисту-Агута со счётом 6:1, 6:1.

«Самое главное — хорошо себя чувствовать и быть уверенным на грунте. Не думаю, что я многое изменил. Делаю то же самое, что и в предыдущие годы. Сейчас мне важно чувствовать, что я могу соревноваться на самом высоком уровне», — заявил Надаль в интервью Eurosport.

За выход в четвертьфинал Надаль поборется с представителем Болгарии Григором Димитровым.



Турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло завершится 21 апреля. Надаль является действующим чемпионом соревнований.

Видео доступно на «Чемпионате».