Надаль: мне важно чувствовать, что я могу соревноваться на самом высоком уровне

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свою готовность к грунтовому сезону. Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло 32-летний спортсмен разгромил соотечественника Роберто Баутисту-Агута со счётом 6:1, 6:1.
«Самое главное — хорошо себя чувствовать и быть уверенным на грунте. Не думаю, что я многое изменил. Делаю то же самое, что и в предыдущие годы. Сейчас мне важно чувствовать, что я могу соревноваться на самом высоком уровне», — заявил Надаль в интервью Eurosport.
За выход в четвертьфинал Надаль поборется с представителем Болгарии Григором Димитровым.
Турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло завершится 21 апреля. Надаль является действующим чемпионом соревнований.
Видео доступно на «Чемпионате».
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.