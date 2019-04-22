Потапова сыграет с Козловой, Кудерметова — с Саккари на старте турнира в Турции

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Стамбуле (Турция). Россиянка Анастасия Потапова в первом круге сыграет с украинкой Катериной Козловой (Q). Вероника Кудерметова (Q) встретится с Марией Саккари (8) из Греции.
Стамбул. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Ирина Бара (Румыния, Q) — Сорана Кырстя (Румыния).
Елена Рыбакина (Казахстан, Q) — Катержина Синякова (Чехия, 7).
Ана Богдан (Румыния, Q) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).
Анастасия Потапова (Россия) — Катерина Козлова (Украина, Q).
Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Мария Саккари (Греция, 8).
Ивана Йорович (Сербия, Q) — Ирина Бегу (Румыния).
Юлия Глушко из Израиля прошла в основную сетку в статусе «лаки-лузера». Она стартует матчем с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (2).