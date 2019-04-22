Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (1) пробилась в основную сетку турнира WTA в Стамбуле (Турция). В финале квалификации она в двух партиях обыграла представительницу Италии Мартину ди Джузеппе со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Вероника дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Имя первой соперницы Кудерметовой в основной сетке соревнований станет известно позже. В финале квалификации также сыграет россиянка Яна Сизикова.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.