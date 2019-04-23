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Циципас начал соревнования в Барселоне с уверенной победы над Фучовичем

Циципас начал соревнования в Барселоне с уверенной победы над Фучовичем
Теннис / ATP

Во втором круге турнира в Барселоне (Испания) с призовым фондом € 2 746 455 грек Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, нанёс поражение представителю Венгрии Мартону Фучовичу — 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

20-летний уроженец Афин дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Фучович не выполнил ни одного эйса, 5 раз ошибся на подаче и показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований Циципас поспорит с немцем Яном-Леннард Штруффом.

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

23 апреля 2019 года, вторник. 21:05 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Мартон Фучович
36
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
0 : 2
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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