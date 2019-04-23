Циципас начал соревнования в Барселоне с уверенной победы над Фучовичем

Во втором круге турнира в Барселоне (Испания) с призовым фондом € 2 746 455 грек Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, нанёс поражение представителю Венгрии Мартону Фучовичу — 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.
20-летний уроженец Афин дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 4 брейка. Фучович не выполнил ни одного эйса, 5 раз ошибся на подаче и показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух. Ранее теннисисты не встречались.
За выход в четвертьфинал соревнований Циципас поспорит с немцем Яном-Леннард Штруффом.
Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Циципаса со счётом 6:2, 6:1.
23 апреля 2019 года, вторник. 21:05 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
36
Мартон Фучович
М. Фучович
0 : 2
8
Стефанос Циципас
С. Циципас
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Рафаэль Надаль: не получилось в Монте-Карло, попробуем в Барселоне
На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.