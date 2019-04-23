Рафаэль Надаль: не получилось в Монте-Карло, попробуем в Барселоне

На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.

Турнир WTA/Premier. Штутгарт (Германия). Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд: $ 886 077.

Покрытие: грунт, помещение.

Дата проведения: 22-28 апреля.

Разница во времени с Москвой: –1 час.

Заявка на турнир (от 4.03.2019): Наоми Осака (1), Симона Халеп (2), Петра Квитова (3), Каролина Плишкова (5), Кики Бертенс (7), Анжелика Кербер (8), Анастасия Севастова (11), Дарья Касаткина (14), Анастасия Павлюченкова (32), Доминика Цибулкова (35/WC), Виктория Азаренко (48/LD).

Полный список участников.

Отказались от участия: Слоан Стивенс (4), Элина Свитолина (6), Даниэль Коллинз (25), Мария Шарапова (29/WC).



Действующий победитель: Каролина Плишкова.

Porsche Tennis Grand Prix разыгрывается с 1978 года и является старейшим в Европе женским соревнованием в помещениях. Первые 28 турниров прошли в городе Фильдерштадте, а с 2006-го он проводится в Штутгарте на Porsche Arena. Рекордсменкой по количеству титулов является Мартина Навратилова – шесть (1982, 1983, 1986-1988, 1992). По 4 победы на счету Трейси Остин (1978-1981) и Мартины Хингис (1996, 1997, 1999, 2000). Отличались в Штутгарте и теннисистки из России: Надежда Петрова завоевала титул (2006) и была финалисткой (2008), в 2009-м был разыгран российский финал – Светлана Кузнецова победила Динару Сафину.

С 2012 по 2014 год чемпионкой становилась Мария Шарапова (три победы у россиянки было ещё только в Риме). Именно в Штутгарте ровно два года назад Шарапова сыграла свой первый турнир после того, как отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление запрещённого препарата мельдония. Турнир в Штутгарте традиционно собирает сильнейший состав, и поначалу россиянка не попала в число участниц, но сразу же гарантировали «уайлд-кард». Однако ближе к старту Мария отказалась от участия из-за невылеченной травмы плеча. Также в заявке значилась ещё одна представительница России – Дарья Касаткина. После того, как снялись ещё Слоан Стивенс, Элина Свитолина и Даниэль Коллинз, в сетку по рейтингу попали россиянка Анастасия Павлюченкова и белоруска Виктория Азаренко, первоначально получившая «уайлд-кард», как и Шарапова. Посев-2019 возглавили Наоми Осака и Симона Халеп.

Турнир WTA/International. Стамбул (Турция). TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 22-28 апреля.

Разница во времени с Москвой: нет.

Заявка на турнир (от 4.03.2019): Карла Суарес-Наварро (24), Михаэла Бузэрнеску (31), Даяна Ястремская (37), Петра Мартич (38), Мария Саккари (41), Катержина Синякова (42), Виктория Кужмова (43), Айла Томлянович (44), Евгения Родина (71), Анастасия Потапова (72), Маргарита Гаспарян (75), Вероника Кудерметова (100/Q), Светлана Кузнецова (108/WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Онс Жабер (55), Анна Шмидлова (63), Татьяна Мария (69).

Снялись с турнира: Камила Джорджи (30), Ирина Бегу (70).



Действующий победитель: Полин Пармантье.

Первый турнир в Стамбуле, Enka Open, был проведён в 1996 году под эгидой ITF, а в 1998-м приобрёл статус 4-й категории WTA, после чего прекратил существование. Новый İstanbul Cup появился в календаре в 2005 году. Чемпионками среди прочих становились и представительницы России – Елена Дементьева (2007), Вера Душевина (2009) и Анастасия Павлюченкова (2010). До финала добирались Анастасия Мыскина (2006), та же Дементьева (2008) и Елена Веснина (2010). С 2011 по 2013 годы турнир опять выпал из регулярного календаря, правда, уже по уважительной причине – в этот период здесь проводились Итоговые чемпионаты WTA. С 2014-го это снова турнир категории International.

Действующей чемпионкой является француженка Полин Пармантье, которая значится и в сетке-2019. В списке участниц и внушительное число представительниц России – Евгения Родина, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян, Светлана Кузнецова (WC) и Вероника Кудерметова (Q). А возглавили посев Карла Суарес-Наварро и Михаэла Бузэрнеску.

Турнир ATP World Tour 500. Барселона (Испания). Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд: € 2 609 135.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 22-28 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 4.03.2019): Рафаэль Надаль (2), Александр Зверев (3/WC), Кей Нисикори (7), Доминик Тим (8), Стефанос Циципас (10), Карен Хачанов (13), Даниил Медведев (15), Фабио Фоньини (17), Пабло Карреньо-Буста (20), Диего Шварцман (26/Q), Григор Димитров (28/WC), Давид Феррер (143/WC),



Полный список участников.

Отказались от участия: Алекс де Минор (24).

Снялись с турнира: Чхун Хён (63).



Действующий победитель: Рафаэль Надаль.

Теннисные турниры в Барселоне проводятся с 1903 года. В 1953-м был открыт новый Королевский теннисный клуб в районе Педралбес, где соревнования разыгрываются до сих пор и теперь относятся к категории ATP 500. Безоговорочным рекордсменом по количеству титулов (11) является Рафаэль Надаль (2005-2009, 2011-2013, 2016-2018). Только что испанец не смог завоевать рекордный для себя 12-й титул в Монте-Карло, так что у Барселоны есть все шансы стать первым турниром, где-то добьётся дюжины побед.

Посев в этом году вместе с Надалем возглавил Александр Зверев, получивший «уайлд-кард». В сетке значатся два россиянина — Карен Хачанов и Даниил Медведев, а также прошлогодний финалист – грек Стефанос Циципас. Турнир рассчитан на 6 кругов и 48 участников. Любопытно, что аргентинец Диего Шварцман (26) вовремя не заявился на турнир, но успешно преодолел квалификацию, а затем и выиграл поединок первого круга у японца Нисиоки.

Турнир ATP World Tour 250. Будапешт (Венгрия). Hungarian Open

Призовой фонд: € 524 340.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 22-28 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 4.03.2019): Марин Чилич (11/WC), Борна Чорич (12), Николоз Басилашвили (18), Ласло Джере (32), Джон Миллман (42), Михаил Кукушкин (43), Пьер-Юг Эрбер (44), Душан Лайович (45), Андреас Сеппи (47).



Полный список участников.

Снялись с турнира: Марко Чеккинато (16), Адриан Маннарино (52).

Действующий победитель: Марко Чеккинато.

Турнир в столице Венгрии заменил в 2017 году в календаре ATP аналогичное соревнование категории 250 в соседней Румынии (турнир в Бухаресте разыгрывался с 1993 по 2016 годы). Первым чемпионом Будапешта стал француз Люка Пуи, в следующем розыгрыше отличился итальянец Марко Чеккинато. Он изначально был и в сетке нынешнего розыгрыша, но затем отказался от защиты титула по болезни. Сетку-2019 возглавили два хорвата – Марин Чилич и Борна Чорич.