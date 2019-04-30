Мюллер: Джокович опять выглядит несчастным

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер, завершивший карьеру по окончании минувшего сезона, признался, что видит в игре серба Новака Джоковича симптомы кризиса, который уроженец Белграда переживал ранее.

«Исходя из того, как Джокович играл в начале сезона, я думал, что он вновь будет доминировать, как раньше. Но затем я увидел, какие трудности у него возникли в Индиан-Уэллсе и Майами. Я не видел у него позитивного настроя.

Это напоминает ситуацию, в которой он находился несколько лет назад после победы на «Ролан Гаррос». Он постоянно был в плохом настроении и просто выглядел несчастным на корте. Кажется, сейчас то же самое.

Если он будет играть, как в прошлом году, то может побить рекорд Федерера. Но говорить об этом рано", — цитирует Мюллера Sport24.co.za.

Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», на счету Новака 15 титулов на мэйджорах.