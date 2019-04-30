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Александрова проиграла 146-й ракетке мира в первом раунде турнира в Праге

Александрова проиграла 146-й ракетке мира в первом раунде турнира в Праге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова на старте соревнований в Праге (Чехия) потерпела поражение от швейцарки Хиль Белен Тайхман со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.

24-летняя уроженка Челябинска дважды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 2 из 2. Её визави, занимающая 146-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Тайхман поборется с россиянкой Светланой Кузнецовой (WC).

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова.

Прага. Женщины. Первый круг

Тамара Корпач (Германия) — Александра Крунич (Сербия) — 6:3, 6:2

Мэнди Минелла (Люксембург) — Ясмине Паолини (Италия) — 6:3, 6:1

30 апреля 2019 года, вторник. 17:15 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Хиль Белен Тайхман
146
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
2 : 0
Екатерина Александрова
57
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 15:20 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Тамара Корпач
151
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
2 : 0
Александра Крунич
63
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
30 апреля 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Прага. 1-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
100
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
2 : 0
Ясмине Паолини
175
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
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