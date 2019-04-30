Александрова проиграла 146-й ракетке мира в первом раунде турнира в Праге

Российская теннисистка Екатерина Александрова на старте соревнований в Праге (Чехия) потерпела поражение от швейцарки Хиль Белен Тайхман со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.
24-летняя уроженка Челябинска дважды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 2 из 2. Её визави, занимающая 146-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Тайхман поборется с россиянкой Светланой Кузнецовой (WC).
В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова.
Прага. Женщины. Первый круг
Тамара Корпач (Германия) — Александра Крунич (Сербия) — 6:3, 6:2
Мэнди Минелла (Люксембург) — Ясмине Паолини (Италия) — 6:3, 6:1
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