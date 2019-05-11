Победа Бертенс над Халеп — в видеообзоре финала турнира в Мадриде

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс, посеянная под седьмым номером на турнире в Мадриде (Испания), обыграла в финальном матче Симону Халеп из Румынии со счётом 6:4, 6:4 и стала победительницей Madrid Mutua Open.



По показателю личных встреч голландка вышла вперёд — 3-2. Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. Бертенс стала первой теннисисткой в истории Mutua Madrid Open, которой удалось выиграть турнир, не проиграв ни единого сета.



Для голландки эта победа стала второй в нынешнем сезоне. Ранее она первенствовала на турнире в Санкт-Петербурге, прошедшем с 28 января по 3 февраля. В финале Бертенс оказалась сильнее Донны Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.

Посмотреть видеообзор финала турнира в Мадриде можно на «Чемпионате».