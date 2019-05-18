Надаль: после травмы колена я пережил несколько очень трудных моментов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия) над восьмым сеянным турнира Стефаносом Циципасом из Греции со счётом 6:3, 6:4 рассказал о трудностях восстановления после повреждения и поделился мыслями о значимости выхода в решающий поединок.
«Я пережил несколько очень трудных моментов после полученной на турнире в Индиан-Уэллсе травмы. Снова пришлось восстанавливать колено. Правильно подготовиться к возвращению было нелегко. Также трудно оказалось осознать, что ты не можешь тренироваться в том объёме, который тебе нужен. Но это неотъемлемая часть процесса.
Затем у меня появилась возможность тренироваться больше, лучшие делать многие вещи. Тогда энергия, мотивация и страсть вернулись. Как следствие, уровень моей игры тоже возрос.
Быть в финале — невероятно здорово. Но главное для меня сейчас — восстановить мой прежний уровень, и это значит для меня больше, чем само участие в финале. Я доволен тем, что играю лучше», — приводит слова испанского теннисиста Daily Express.
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