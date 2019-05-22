Надаль: я не бог

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль поделился предположениями о дальнейшем развитии тенниса, когда его начнут покидать действующие лидеры.
«Будет ли теннис в опасности, когда мы с Джоковичем и Федерером завершим карьеру? Теннису нужны звёзды и ориентиры, которые останутся в истории и будут привлекать внимание и тех людей, которые не следят за нашим видом спорта.
Мы не можем уверенно полагать, что следующее поколение достигнет тех же высот, что и мы. Поэтому необходимо найти другие способы для привлечения новых поклонников и продолжать наращивать ожидания. Вы спросите меня, как этого добиться? Я не бог. Точный ответ дать не смогу. Мир движется так быстро, что есть вещи, которые мы не в силах контролировать. Нужно жить и наслаждаться настоящим», — приводит слова испанца Tennis World USA.
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